Израильские ВВС атаковали город Бинт-Джбейль на юге Ливана

Он является форпостом вооруженных формирований шиитской партии "Хезболлах"

БЕЙРУТ, 30 декабря. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС совершили два рейда над городом Бинт-Джбейль, который является форпостом вооруженных формирований шиитской партии "Хезболлах" на юге Ливана.

Как сообщило агентство Al Wataniya, самолеты выпустили ракеты по одному из зданий в квартале Хай-эль-Барака, в результате строение полностью разрушено, нанесен также материальной урон соседним домам и припаркованным автомобилям.

На месте рухнувшего здания работают спасатели, один из жителей был извлечен живым из-под завалов и отправлен в местный госпиталь.

Бинт-Джбейль расположен в 4 км от ливано-израильской границы, его население составляет 30 тыс. Израильские ВВС наносили по городу удар 26 декабря, погибли два бойца "Хезболлах" и один сотрудник службы гражданской обороны.

В военной сводке, размещенной в Telegram-канале "Хезболлах", сообщается, что в субботу шиитские формирования поразили управляемыми ракетами позиции израильских военнослужащих в пограничных районах Бейт-Гилель и Харадж-Адасир. Была обстреляна из установок залпового огня армейская казарма в поселении Рамим. Шиитские бойцы использовали беспилотник для нанесения удара по группе израильских военнослужащих возле поста в Рамте. Как утверждается, в ходе проведенных операций противник понес потери в живой силе и технике.