Трюдо по итогам 2023 года доверяют меньше, чем лидеру оппозиции Канады

Премьер-министр страны проигрывает главе Консервативной партии Пьеру Пуальевру 14 п.п.

ОТТАВА, 31 декабря. /ТАСС/. Премьер-министру Канады Джастину Трюдо по итогам уходящего года жители страны доверяют значительно меньше, чем лидеру оппозиционной Консервативной партии Пьеру Пуальевру. Об этом в эфире телеканала CTV сообщил руководитель исследовательской компании Nanos Research Ник Нанос.

Согласно данным последнего в этом году социологического опроса, главе правительства и лидеру Либеральной партии Канады доверяют 20,6% респондентов (рост за последние четыре недели составил 1,6% процентных пункта), а главному оппозиционеру - 34,3% (плюс 0,2 п. п.). Таким образом, разрыв между ними составляет уже 13,7 п. п. Год назад Трюдо доверяли 30% канадцев, а Пуальевру - 27%.

"Я думаю, что [падение рейтингов премьера] во многом связано просто с усталостью [канадцев] от либералов, а также с неспособностью Джастина Трюдо создать какое-либо позитивное движение, чтобы поправить положение либералов", - заявил Нанос.

Кроме того, он сообщил, что рейтинг Либеральной партии Канады сейчас составляет 27%, тогда как консерваторов поддерживают 40,6%.

Опрос проводился 27 декабря, в нем приняли участие более тысячи человек.