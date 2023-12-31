Кабмин Израиля утвердил замену главы МИД

Место Эли Коэна займет Исраэль Кац

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 декабря. /ТАСС/. Кабинет министров Израиля утвердил замену главы МИД страны. Место Эли Коэна, до сих пор руководившего министерством, займет Исраэль Кац, ныне возглавляющий Минэнерго, сообщила пресс-служба правительства.

"Правительство этим утром (в воскресенье, 31 декабря 2023 года) утвердило назначение министра Эли Коэна министром энергетики и инфраструктуры вместо министра Исраэля Каца и назначение министра Исраэля Каца министром иностранных дел вместо министра Эли Коэна. Эти назначения подлежат одобрению Кнессетом (парламент - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.

При этом правительство решило сохранить за Коэном место в военно-политическом кабинете с участием ключевых министров, на совещаниях которого обсуждаются важнейшие для страны решения, хотя пост министра энергетики не предполагает присутствия на его заседаниях. Это решение также должно быть одобрено Кнессетом, добавили в пресс-службе.

Кацу 68 лет, он избирается в Кнессет по спискам партии "Ликуд" с 1998 года и в прошлом занимал различные министерские должности, в том числе возглавлял МИД Израиля с 2019 по 2020 год. Кац считается сторонником жесткой политики в отношении палестинцев и Ирана, будучи министром сельского хозяйства, он выступал против плана одностороннего размежевания с сектором Газа в 2005 году, а на посту министра энергетики поддержал блокаду анклава с точки зрения снабжения водой и электроэнергией.

Ротация в кабмине

Нынешнее правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху было создано в конце 2022 года по итогам состоявшихся в ноябре того же года парламентских выборов. Коалиция сформирована вокруг правой партии "Ликуд" Нетаньяху, получившей 32 кресла в 120-местном Кнессете. В состав кабмина вместе с ней вошли крайне правые и ультраортодоксальные политические силы.

По итогам коалиционных переговоров место главы МИД в этом составе кабмина оказалось закреплено за партией "Ликуд", пост министра занял Коэн. При этом в коалиционном соглашении изначально было оговорено, что в декабре 2023 года Коэн на основе принципа ротации должен поменяться должностями с Кацем, который возглавил Минэнерго. Согласно плану, министры обменяются портфелями обратно в декабре 2025 года, если коалиция просуществует до тех пор.

В условиях начавшейся в октябре операции израильской армии в секторе Газа и введенного в связи с этим в стране военного положения тема ротации министров в правительстве не обсуждалась. 16 декабря Нетаньяху был задан вопрос об этом на пресс-конференции. Глава правительства в ответ заявил, что сейчас власти полностью сосредоточены на боевых действиях против палестинских радикалов из ХАМАС и на освобождении заложников. Однако, по его словам, "перемен в политических планах нет", коалиционное соглашение продолжает действовать без изменений. Затем Коэн, комментируя ситуацию, заметил, что не считает правильным менять министра иностранных дел в разгар боевых действий, однако заявил, что согласится с любым решением главы правительства.