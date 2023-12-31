На Украине ввели санкции в отношении еще шести россиян

Четверо из них имеют также украинские паспорта

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против еще шести физических лиц. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

Согласно приложению, санкции вводятся сроком на пять лет против шести граждан России, четверо из которых имеют также украинские паспорта на другие имена, а двое получили на Украине статус беженца. Один из попавших в новый список - Егор Буркин, которого связывают с украинским наркокартелем "Химпром".

Их активы на Украине блокируются, запрещается деятельность на территории страны, прекращаются все торговые операции, в которых они выступают контрагентами, а также в их отношении приостанавливается исполнение всех коммерческих и финансовых обязательств, в случае задержания они должны быть выдворены за пределы Украины, их разрешения на въезд или на проживание аннулируются.