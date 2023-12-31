Власти Болгарии назвали присоединение к Шенгену заслуженной победой для страны

Премьер-министр Николай Денков и вице-премьер, министр иностранных дел Мария Габриэль подчеркнули, что успех был достигнут "вопреки враждебной политической среде и буму дезинформации"

СОФИЯ, 31 декабря. /ТАСС/. Власти Болгарии назвали частичное присоединение страны к Шенгену заслуженной победой.

"Присоединение Болгарии к Шенгену с отменой контроля по воздушным и морским границам в конце марта 2024 года - огромный шаг вперед после 12 лет переговоров и шесть месяцев усиленной работы правительства и Народного собрания (парламент - прим. ТАСС). Это была трудно завоеванная, но заслуженная победа для Болгарии", - говорится в совместном заявлении премьер-министра Николая Денкова и вице-премьера, министра иностранных дел Марии Габриэль, распространенном правительственной пресс-службой.

Денков и Габриэль подчеркнули, что успех был достигнут "вопреки враждебной политической среде и буму дезинформации". "Вопреки распространенным в последние дни фальшивым новостям, нет новых условий, связанных с числом мигрантов из Сирии и Афганистана, которых Болгария и Румыния зарегистрируют и примут как государства - члены Шенгена. Мы продолжим, как было и ранее, соблюдать условия Дублинских соглашений [о возвращении лиц, которые ранее попросили убежище в стране]. Но Болгария не может и не будет принимать лиц, за которых не отвечает, и это бесспорные факты", - указали они, выразив уверенность, что "политические процессы в Европе со временем приведут и к отмене контроля на сухопутных границах".

Ранее миссия Испании, председательствующей до конца года в Совете ЕС, сообщила, что с марта 2024 года на воздушном и морском транспорте не будет паспортного контроля на границах стран Шенгенского пространства с Болгарией и Румынией, а решение об отмене контроля в наземных пунктах будет принято позднее.

Болгария и Румыния ожидают присоединения к Шенгену с момента их вступления в ЕС в 2007 году.