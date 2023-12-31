СМИ: израильские ВВС нанесли удары по базам "Хезболлах" на юге Ливана

Информации о потерях в рядах шиитских бойцов нет, сообщает телеканал Al Mayadeen

БЕЙРУТ, 31 декабря. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС атаковали форпосты вооруженных формирований шиитской партии "Хезболлах" на юге Ливана. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, ракетные удары были нанесены по их базам и огневым точкам в окрестностях населенных пунктов Аита-эш-Шааб, Бинт-Джбейль, Бейт-Лиф, Марвахин и Марун-эр-Рас. Данных о потерях в рядах шиитских бойцов не приводится.

Ранее израильские беспилотники совершили рейды в небе над пограничными районами Алма-эш-Шааб и Эн-Накура, откуда велся обстрел израильской территории.

В сводке военно-информационной службы "Хезболлах", размещенной в Telegram-канале, говорится, что ее бойцы в течение суток выпустили несколько противотанковых управляемых ракет по позициям израильских войск вблизи поселений Тель-Рамим, Рамта и Ханита. Из реактивных установок залпового огня были обстреляны израильские посты в Хадаб-Бустане и Эль-Абаде.

Как отмечается в тексте, эти операции были проведены "в ответ на преступления, которые творят оккупационные силы в отношении гражданского населения в секторе Газа". В сводке утверждается, что в рядах противника есть убитые и раненые.

По данным новостного портала Naharnet, с 8 октября из Ливана в сторону Израиля было выпущено свыше 1,7 тыс. ракет, в результате погибли 15 израильтян, в том числе 9 военнослужащих, и ранены более 150. Из-за военной эскалации были эвакуированы около 60 тыс. человек из более чем 40 населенных пунктов на севере Израиля, включая город Кирьят-Шмона, расположенный в 2,5 км от границы.

На юге Ливана жертвами израильских атак стали 32 мирных жителя, вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" потеряло 135 бойцов. Число перемещенных из южных районов лиц достигло 72 тыс.