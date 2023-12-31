В 2024 году Франция отметит 80-летие освобождения страны от нацистской оккупации

Президент республики Эмманюэль Макрон отметил, что граждане отдадут дань памяти героям Сопротивления

ПАРИЖ, 31 декабря. /ТАСС/. Франция в 2024 году проведет торжества в честь 80-й годовщины освобождения страны от нацистской оккупации. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к французам по случаю наступления нового года.

"В 2024 году мы будем вспоминать нашу историю. В 80-ю годовщину освобождения мы отдадим дань памяти французским и иностранным героям Сопротивления. Всем, кто боролся за освобождение Франции", - сказал Макрон.

18 июня 1940 года в радиообращении из Лондона, спустя несколько дней после того, как нацисты вошли в Париж, генерал Шарль де Голль призвал соотечественников дать отпор нацистской Германии. Именно тогда он произнес ставшие историческими слова: "Что бы ни случилось, пламя французского сопротивления не должно погаснуть, и оно не погаснет".

За неповиновение коллаборационистский режим Виши заочно приговорил де Голля к смертной казни. Генерал встал во главе французских сил Сопротивления. В 1941 году в качестве главы Национального комитета Свободной Франции его первым признала Москва.