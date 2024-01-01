СМИ: ХАМАС запустило свыше 20 ракет по израильской территории

Информации о пострадавших не поступало, сообщила газета The Times of Israel

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 января. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС запустило из сектора Газа более 20 ракет по территории Израиля сразу после наступления нового года. Как сообщила израильская газета The Times of Israel, большинство ракет были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол".

Издание указывает, что удар был нанесен по южным и центральным районам Израиля. Система оповещения населения о воздушной тревоге сработала в городах Реховот, Нес-Циона, Холон, Лод и Модиин, расположенных в центральных районах страны, а также на юге Израиля, в городах Ашдод и Сдерот.

Газета отмечает, что у службы скорой помощи Израиля нет данных о пострадавших в результате ракетного обстрела.