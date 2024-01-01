Президент переходного периода Чада назначил премьером представителя оппозиции

Речь идет о Сюксэ Масре, лидере опппозиционного движения "Преобразователи"

ХАРАРЕ, 1 января. /ТАСС/. Президент переходного периода Чада генерал Махамат Идрисс Деби Итно назначил новым премьер-министром страны одного из лидеров оппозиции - Сюксэ Масра. Об этом сообщил генеральный секретарь администрации президента Махамат Ахмад Альхабо, выступая по национальному телевидению.

"Своим декретом от 1 января 2024 года президент переходного периода Чада генерал Махамат Идрисс Деби Итно назначил премьер-министром и главой правительства переходного периода Сюксэ Масра", - сказал Альхабо.

На днях Верховный суд Чада утвердил принятие на референдуме новой конституции страны, согласно которому в стране создается V республика и проводятся всеобщие выборы для возврата к гражданскому правлению. Это имеет особое значение для пятой по величине страны Африки, где со времени получения независимости в 1960 году главы государств приходили к власти, как правило, в результате военного переворота, а не выборов.

Согласно новой конституции, Чад должен быть унитарным государством. Она также восстанавливает пост премьер-министра, ответственного перед парламентом.

Сюксэ Масра - лидер опппозиционного движения "Преобразователи", которое ранее активно оппонировало властям и даже принимало участие в выступлениях против проведения референдума по новой конституции, Однако затем во время общенационального диалога власти и оппозиция договорились об их привлечении к политическому процессу перехода к гражданскому правлению.