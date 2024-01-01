Армия Израиля сообщила о перехвате "подозрительной воздушной цели" из Ливана

Сирены в городе Кирьят-Шмона стали результатом перехвата, отметили в ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 января. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате "подозрительной воздушной цели", влетевшей в израильское воздушное пространство из Ливана.

"Система ПВО ЦАХАЛ успешно перехватила подозрительную воздушную цель, перелетевшую [границу] со стороны Ливана", - говорится в сообщении.

"Сирены, прозвучавшие в городе Кирьят-Шмона на севере Израиля, стали результатом перехвата", - добавили в пресс-службе.

Ранее в понедельник армейское ведомство проинформировало, что сигналы воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, прозвучали в городе Кирьят-Шмона на севере Израиля близ границы с Ливаном.