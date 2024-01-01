Боевики ХАМАС вывели из строя 26 израильских военных машин на востоке и юге Газы

Согласно заявлению "Бригад Иззэддина аль-Кассама", силы противника потеряли не менее 15 солдат убитыми и ранеными

БЕЙРУТ, 1 января. /ТАСС/. Палестинские боевики из "Бригад Иззэддина аль-Кассама", которые являются военным крылом радикального движения ХАМАС, устроили несколько засад на пути следования израильских механизированных патрулей на востоке и юге сектора Газа. Об этом говорится в заявлении формирования, распространенном в Telegram-канале.

"В результате проведенных операций выведены из строя 26 военно-транспортных средств противника, - указывается в тексте. - Оккупационные силы потеряли не менее 15 солдат убитыми и ранеными".

В заявлении говорится, что пять израильских бронетранспортеров подорвались на минном поле в момент возвращения на базу Эль-Халиль в районе Хай-эт-Туффах. В лагере беженцев Эль-Бурейдж был взорван дом, у которого остановилось несколько единиц военной техники. Следом боевики ХАМАС открыли огонь из засады по израильским солдатам. В Джебель-эр-Рейсе и Эль-Караре на пути следования израильских военных колонн были подорваны подземные туннели.

"К северу от лагеря Эль-Бурейдж бойцы сопротивления поразили управляемой ракетой Yasin 105 израильский танк Merkava, - отмечается в тексте. - В Хан-Юнисе была применена против скопления военной техники противника ракета Badr 1 повышенной точности".

Как передала радиостанция Sham FM, израильские самолеты и артиллерия наносят удары по центральным и южным районам палестинского анклава. Поступили сведения о попадании бомб и снарядов в жилые дома и укрытия для перемещенных лиц. По сведениям медицинских источников, за сутки в ходе авиаударов и обстрелов в секторе Газа погибли 156 человек, свыше 240 получили ранения.