Эфиопия заверила в готовности сыграть "конструктивную роль" в качестве нового члена БРИКС

Во взаимодействии с другими участниками объединения государство намерено также внести свой вклад в укрепление международного мира, сообщили в МИД страны

ХАРАРЕ, 1 января. /ТАСС/. Эфиопия полна решимости играть конструктивную роль в обеспечении мира и прогресса в качестве нового члена БРИКС и во взаимодействии со всеми другими участниками объединения. Об этом говорится в заявлении МИД государства, распространенном в связи с началом полноценной работы страны в БРИКС.

"Сегодня наступил исторический день, поскольку Эфиопия официально вступает в БРИКС, - указывается в тексте. - Эфиопия приветствует историческое решение саммита БРИКС в августе 2023 года пригласить ее стать членом важного международного партнерского объединения. Таким образом признается богатый многосторонний вклад Эфиопии в укрепление международного мира, безопасности и прогресса, неизменная приверженность лидирующей роли Эфиопии в сотрудничестве по линии Юг - Юг".

Пять новых членов - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия - начинают полноценную работу в БРИКС с 1 января под председательством России.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла две волны расширения. В 2011 году к изначальному составу из Бразилии, России, Индии и Китая присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления в группу.