Эфиопия договорилась с Сомалилендом о доступе к портам

Меморандум о взаимопонимании обеспечит Аддис-Абебе выход к морю, сообщает издание Addis Standard

НАЙРОБИ, 1 января. /ТАСС/. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и лидер самопровозглашенного Сомалиленда Муса Бихи Абди заключили меморандум о взаимопонимании для обеспечения доступа к морским портам. Об этом сообщает издание Addis Standard.

Ранее премьер-министр Эфиопии назвал выход к морю стратегической целью для своей страны, подчеркнув, что его отсутствие чревато конфликтом. Поэтому эфиопский лидер призвал соседние страны к переговорам о равном доступе к портам в обмен на долю в эксплуатации плотины "Возрождение". Однако Сомали, Джибути и Эритрея не поддержали это предложение.

Согласно официальному заявлению, меморандум о взаимопонимании "проложит путь к реализации стремления Эфиопии обеспечить доступ к морю и диверсифицировать свой доступ к морским портам".

Советник по национальной безопасности премьер-министра Эфиопии Редван Хусейн уточнил, что соглашение "открывает путь к доступу к арендованной военной базе на Красном море".

По словам премьер-министра страны, меморандум также послужит основой для многосекторального партнерства между двумя странами, что в перспективе укрепит их безопасность, экономическое и политическое партнерство.

Для Сомалиленда такое сотрудничество открывает перспективы для снятия дипломатической изоляции. В конце декабря Федеративная Республика Сомали (ФРС) и самопрозглашенное государство Сомалиленд, которое в мире признается частью ФРС, договорились о формировании дорожной карты для урегулирования существующих между ними проблем. Ранее Республика Сомалиленд, объявившая в одностороннем порядке весной 1991 года о государственном суверенитете, заявляла, что не будет вести переговоры с ФРС об объединении.