Израиль планирует вывести две бригады резервистов из Газы на этой неделе

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари отметил, что в 2024 году силы резерва организуют так, чтобы резервисты могли ходить в увольнительные

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 января. /ТАСС/. Израиль на этой неделе выведет из сектора Газа две бригады резервистов в рамках реализации программы ротации армейского резерва на 2024 год. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Мы начинаем программу 2024 года, силы резерва будут задействованы таким образом, чтобы резервисты могли ходить в увольнительные, мы настроим этот процесс постепенно и организованно, так как нам предстоят долгие боевые действия. На этой неделе мы выведем [из сектора Газа] две бригады резервистов, и этот процесс мы будем проводить постепенно, распространяя [на другие подразделения]", - сказал Хагари в ответ на соответствующий вопрос журналиста в ходе вечернего брифинга.

Ранее представитель армии указал, что "в настоящее время ЦАХАЛ адаптирует планирование развертывания сил в Газе и [возможностей армейского] резерва", что, по его словам, "существенно облегчит нагрузку на экономику и позволит собраться с силами для предстоящих в 2024 году боевых действий". "Адаптация направлена на обеспечение планирования и подготовки к продолжению 2024 года, поскольку ЦАХАЛ должен планировать заранее, понимая, что потребуется [решать] дополнительные задачи и продолжать военные действия в течение этого года", - резюмировал Хагари.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.