Норвегия разрешила прямую продажу оружия и оборонной продукции Украине

Министр иностранных дел страны Эспен Барт Эйде пояснил, что такое решение принято в связи с тем, что поддержка Киева важна для норвежской и европейской безопасности

СТОКГОЛЬМ, 2 января. /ТАСС/. Правительство Норвегии разрешило норвежским компаниям с 1 января осуществлять прямой экспорт оружия и оборонной продукции на Украину. Об этом говорится в опубликованном в понедельник на сайте правительства заявлении.

"Поддержка Украины важна для норвежской и европейской безопасности. В связи с этим правительство приняло решение разрешить прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения норвежской промышленности на Украину", - сказал министр иностранных дел страны Эспен Барт Эйде, слова которого приводятся в заявлении.

Поддержка Украины со стороны Норвегии осуществляется по четырем направлениям: выделение средств из собственных резервов, предоставление средств через механизмы международного сотрудничества и фонды, помощь со стороны оборонной промышленности и обучение украинских военнослужащих.

Изменение политики в отношении поставок оружия на Украину означает, что норвежские компании теперь смогут обращаться в министерство иностранных дел для получения экспортной лицензии, чтобы напрямую продавать оружие и оборонную продукцию Украине. При выдаче экспортных лицензий будет проводиться тщательная проверка заявок для каждого конкретного случая, исходя из потребностей Украины и в соответствии с норвежским экспортным законодательством.