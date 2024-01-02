Мадуро назвал решение Аргентины отказаться от членства в БРИКС глупостью

Президент Венесуэлы добавил, что, приняв такое решение, лидер Аргентины Хавьер Милей "действует против аргентинцев"

КАРАКАС, 2 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал решение своего аргентинского коллеги Хавьера Милея отказаться от присоединения страны к БРИКС.

"Исключив Аргентину из БРИКС, он [Хавьер Милей] действует против аргентинцев, - сказал Мадуро в традиционном интервью 1 января газете Le Monde diplomatique. - Это одна из самых неуклюжих и глупых вещей, которые Милей сделал против Аргентины".

Он добавил, что подобное решение "возвращает Аргентину в XIX век".

Ранее Николас Мадуро уже подвергал жесткой критике неолиберальную политическую программу и планы избранного президента Аргентины Хавьера Милея. "На президентских выборах в Аргентине победу одержал ультраправый неофашизм - ультраправые с колониальным проектом для Аргентины, которые намерены возглавить неоколониальный проект во всей Латинской Америке и Карибском бассейне", - заявил президент 21 ноября в авторской программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisión.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла две волны расширения. В 2011 году к изначальному составу из Бразилии, России, Индии и Китая присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления в группу.

Пять новых членов - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января под председательством России.