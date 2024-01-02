СМИ: Израиль отверг новое предложение ХАМАС по освобождению заложников в Газе

По сведениям портала Axios, сделка предполагала бы освобождение людей в три этапа, на каждом из которых предлагалось установить гуманитарную паузу продолжительностью более месяца

ВАШИНГТОН, 2 января. /ТАСС/. Израильское руководство отвергло новое предложение радикального палестинского движения ХАМАС по сделке, предполагающей освобождение заложников. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, представители ХАМАС в минувшее воскресенье через посредников в Катаре и Египте выдвинули новое предложение по сделке, которая предполагала бы освобождение заложников в три этапа. На каждом из них предлагалось установить гуманитарную паузу продолжительностью более месяца. При этом представители ХАМАС требовали, чтобы на первом этапе реализации договоренностей Израиль начал вывод войск с территории сектора Газа в обмен на освобождение 40 заложников. По данным источников Axios, реализация третьего этапа сделки, который предусматривал освобождение военнопленных, предполагала "завершение конфликта".

Израиль отверг предложенную сделку, но один из израильских чиновников сказал, что само предложение "демонстрирует готовность ХАМАС к переговорам по новой сделке по освобождению заложников даже на фоне продолжения боев в Газе", пишет портал. Axios отмечает, что представители ХАМАС ранее настаивали на том, что готовы будут к переговорам по новой сделке лишь при условии завершения боевых действий на территории палестинского анклава.

Неназванный израильский чиновник заявил Axios, что представители еврейского государства сочли предложение безосновательным и "попросили посредников попробовать выработать более приемлемое предложение". По его словам, работа на этом направлении ведется.

Ситуация в регионе резко обострилась после того, как 7 октября 2023 года боевики ХАМАС из сектора Газа начали массированный ракетный обстрел Израиля и вторглись на его территорию. Нападение сопровождалось убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 240 заложников, в том числе стариков, женщин и детей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль приступил к нанесению ответных ударов по палестинскому анклаву, а затем начал там наземную операцию.