Yonhap: состояние лидера оппозиции Южной Кореи не представляет опасности для жизни

Как сообщило агентство, Ли Чжэ Мён получил рваную рану глубиной около 1 см

СЕУЛ, 2 января. /ТАСС/. Председатель ведущей в Южной Корее оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён получил экстренную медицинскую помощь, в настоящее время ранение не представляет опасности для жизни политика. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По его данным, Ли Чжэ Мён получил рваную рану глубиной около 1 см. Также указывается, что политика перевезли в больницу в Сеуле из Пусана на вертолете. По словам представителя партии, вероятно, была повреждена яремная вена, из-за чего существует вероятность нового кровотечения или большой потери крови. Как ожидается, в столичной больнице политику сделают операцию.

Неизвестный ранил Ли Чжэ Мёна в шею неким предметом длиной 20-30 см, использованным в качестве оружия, когда политик общался с журналистами. По некоторым данным, речь идет о ноже или о предмете, похожем на него. Злоумышленник приблизился к Ли Чжэ Мёну, притворившись, что хочет получить автограф. Глава "Тобуро" посещал место строительства нового аэропорта Пусана.

Ли Чжэ Мён был госпитализирован спустя 20 минут после происшествия. К этому моменту лидер оппозиции находился в сознании и истекал кровью. Нападавший был задержан на месте, он отказался говорить о своих мотивах.