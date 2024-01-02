МИД Индии: подход Канады к халистанским силам в стране наносит ущерб отношениям с Дели

В ведомстве считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют экстремистам из числа представителей сикхской общины

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 января. /ТАСС/. Отношение властей Канады к действующим в стране антииндийским сепаратистским группировкам негативно сказывается на отношениях Нью-Дели и Оттавы. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в интервью агентству ANI.

"Суть проблемы заключается в том, что в канадской политике этим халистанским силам предоставлено много места и разрешено заниматься деятельностью, которая, по моему мнению, наносит ущерб отношениям, явно ни в интересах Индии, ни в интересах Канады. Но, к сожалению, таково состояние их политики", - сказал министр.

В МИД Индии считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют экстремистам из числа представителей сикхской общины, которые выступают за создание на территории индийского штата Пенджаб независимого государства Халистан.

Отношения между Канадой и Индией обострились после того, как Оттава 18 сентября решила выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб этой страны к убийству одного из лидеров сикхской общины Канады. Оттава сообщила о возвращении домой из Индии 41 дипломата и членов их семей после того, как Нью-Дели официально представил план по снятию дипломатического иммунитета со всех канадских дипломатов, кроме 21 диппредставителя.

Индия заявила, что канадские дипломаты вмешивались во внутренние дела республики. На фоне дипломатического скандала Индия в сентябре полностью приостановила выдачу виз канадским гражданам. 22 ноября телеканал NDTV со ссылкой на источники сообщил, что Индия возобновила выдачу гражданам Канады электронных виз, восстановив спустя два месяца в полном объеме предоставление визовых услуг.