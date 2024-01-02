В Китае уверены в успешном развитии БРИКС

Как заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, китайские власти будут добиваться новых результатов в сотрудничестве с государствами - членами объединения

ПЕКИН, 2 января. /ТАСС/. Китайские власти уверены в успешном развитии БРИКС после недавнего расширения и будут добиваться новых результатов в сотрудничестве с государствами - членами объединения. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы полностью уверены в [успешном] развитии БРИКС. За 18 лет своего существования оно стало еще более сплоченным, его влияние постоянно росло", - сообщил дипломат на первом в наступившем году брифинге в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Он уточнил, что это объединение стало для мирового сообщества "активной стабилизирующей силой". "Недавно оно расширилось до 10 членов. Это явно свидетельствует о том, что сотрудничество на площадке БРИКС имеет блестящее будущее", - добавил Ван Вэньбинь.

По его словам, расширение объединения "соответствует общему стремлению развивающихся стран" и объективным историческим тенденциям. "Объединив усилия со своими партнерами, мы будем добиваться, чтобы наше сотрудничество постоянно приносило новые плоды", - подытожил дипломат.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011-м к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов - Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января под председательством России.