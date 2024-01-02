СМИ: в Турции задержали свыше 30 человек по подозрению в работе на спецслужбы Израиля

Как сообщил телеканал TRT Haber, операцию проводили в восьми провинциях

СТАМБУЛ, 2 января. /ТАСС/. Турецкая полиция задержала 33 человека по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

По его данным, операция проводилась в восьми провинциях, большинство подозреваемых задержано в Стамбуле.

В настоящее время стамбульская прокуратура расследует деятельность израильских спецслужб в Турции. Выданы ордера на задержание 46 человек, подозреваемых в работе на еврейское государство. Они, как отмечается, следили за иностранными гражданами и вынашивали планы их похищения.

Задержания 33 человек были проведены по 57 адресам. Поиски еще 13 продолжаются.