Китай пригрозил США последствиями за препятствование поставкам оборудования из Нидерландов

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что своими действиями Вашингтон наносит серьезный удар по международному производству полупроводников

ПЕКИН, 2 января. /ТАСС/. Китайские власти выступают против деструктивных мер Соединенных Штатов, которые путем давления принудили отдельные нидерландские компании прекратить поставки оборудования для производства полупроводниковых микросхем в КНР. Как заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, в итоге Вашингтону придется самому столкнуться с негативными последствиями своей политики.

"Китайская сторона неизменно выступает против того, чтобы США абстрагировали концепцию государственной безопасности и под разными предлогами принуждали другие страны к научно-техническому эмбарго в отношении КНР, - подчеркнул он на брифинге. - На фоне глубокой экономической интеграции между всеми странами Соединенные Штаты своей гегемонией и травлей серьезно нарушают правила международной торговли".

Ван Вэньбинь уточнил, что своими действиями Вашингтон наносит серьезный удар по международному производству полупроводников, нарушая глобальные цепочки поставок. "США обязательно сами пожнут плоды от содеянного", - добавил он.

Официальный представитель МИД КНР отметил, что Нидерланды должны придерживаться "объективных и справедливых рыночных принципов", "учитывать общие интересы". "Китай будет внимательно следить за происходящим, решительно отстаивать свои законные права и интересы", - подытожил он.

Как сообщило ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник, нидерландская фирма ASML под давлением США отменила поставки в Китай оборудования для производства микросхем.

Соединенные Штаты в октябре 2022 года ввели ограничения на экспорт полупроводников в КНР, пытаясь помешать Пекину в разработке новейших технологий. Американская сторона опасается, что в системе внешнеторгового контроля могут появиться лазейки, если Япония и Нидерланды, чьи предприятия занимают ведущие позиции в мире в производстве соответствующего оборудования, продолжат осуществлять поставки Китаю. По этой причине Вашингтон обратился к Токио и Амстердаму с просьбой присоединиться к подобным антикитайским мерам.