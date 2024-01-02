СМИ: Сомали оспорит меморандум между Эфиопией и Сомалилендом

Речь идет о документе, касающемся доступа к морю, отметило агентство SONA

НАЙРОБИ, 2 января. /ТАСС/. Власти Сомали намерены оспорить заключенный ранее меморандум о взаимопонимании между Сомалилендом и правительством Эфиопии по поводу доступа к морю, который, по их мнению, является нарушением суверенитета страны. Об этом сообщает сомалийское новостное агентство SONA.

В меморандуме о взаимопонимании указано, что Сомалиленд, расположенный к северо-западу от Сомали, предоставит 20 км морского пространства в обмен на признание независимости со стороны Эфиопии, что рассматривается властями Сомали как нарушение суверенитета.

По этой причине власти Сомали также отозвали посла в Аддис-Абебе для консультаций.

Ранее премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Сомалиленда Муса Бихи Абди заключили меморандум о взаимопонимании для обеспечения доступа к морским портам. Для Сомалиленда такое сотрудничество открывает перспективы для снятия дипломатической изоляции. Ранее Федеративная Республика Сомали (ФРС) и самопровозглашенное государство Сомалиленд, которое в мире признается частью ФРС, договорились о формировании дорожной карты для урегулирования существующих между ними разногласий.