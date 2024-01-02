Лидер Мали выдвинул программу национального примирения

Как заявил Ассими Гоита, "вопросы безопасности и восстановления территориальной целостности страны были и остаются задачами первостепенной важности для малийского народа"

ХАРАРЕ, 2 января. /ТАСС/. Временный президент Республики Мали полковник Ассими Гоита обнародовал программу национального примирения и обеспечения безопасности населения на всей территории страны. Он выступил с обращением к народу по национальному телевидению.

"Вопросы безопасности и восстановления территориальной целостности страны были и остаются задачами первостепенной важности для малийского народа, - отметил глава государства. - Мы отдаем должное мужеству и решимости наших ВС, которые недавно восстановили контроль над стратегически важным городом Кидаль. Но на этом борьба не заканчивается, мы призваны вернуть под контроль центрального правительства всю территорию республики без какого-либо исключения. Мы объявляем о начале реализации программы национального примирения, к февралю должен быть сформирован специальный комитет. Мы готовы к диалогу по самому широкому кругу вопросов, за исключением принципов территориальной целостности и светского характера государства, - по этим вопросам не может быть компромиссов".

Мали с лета 2020 года пережила два военных переворота. В ходе первого, который произошел в августе 2020 года, от власти был отстранен президент Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных во главе с полковником Гоитой назначила временным президентом Ба Ндао. Однако мае 2021 года он был смещен той же группой военных, при этом постановлением Конституционного суда Мали Гоита был назначен главой государства на переходный период. Военные объявили, что в феврале 2024 года в стране состоятся свободные и прозрачные президентские выборы.