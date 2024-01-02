Суданские силы быстрого реагирования заявили о готовности к прекращению огня

Они также согласились освободить 451 человека, взятого в плен во время конфликта

ДУБАЙ, 2 января. /ТАСС/. Силы быстрого реагирования (СБР) готовы к немедленному прекращению огня и прямым переговорам с армией Судана. Об этом говорится в совместном заявлении СБР и суданской коалиции гражданских сил "Такаддум", принятом по итогам переговоров в Аддис-Абебе.

"Силы быстрого реагирования выражают свою полную готовность немедленно и безоговорочно прекратить боевые действия посредством прямых переговоров с вооруженными силами", - указывается в документе, под которым стоит подпись главы СБР Мухаммеда Хамдана Дагало.

Как подчеркнули авторы заявления, СБР намерены достичь соглашения с армией, которое "станет обязательным для обеих сторон, будет реализовано под национальным, региональным и международным контролем, а также позволит остановить боевые действия и защитить гражданское население".

СБР также согласились освободить 451 человека, которые были взяты в плен во время военного конфликта в Судане. "Силы быстрого реагирования согласились по просьбе коалиции "Такаддум" и в качестве жеста доброй воли освободить 451 военнопленного через Международный комитет Красного Креста", - указано в документе.