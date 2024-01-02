Сестра Ким Чен Ына "поблагодарила" лидера Южной Кореи за его "вклад" в укрепление КНДР

Ким Ё Чжон указала на заявление Юн Сок Ёля о том, что Сеул и Вашингтон завершат формирование усиленной системы расширенного сдерживания в первой половине 2024 года с целью противодействия ракетно-ядерной угрозе со стороны Пхеньяна

СЕУЛ, 2 января. /ТАСС/. Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон направила президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю "новогоднее послание" и "поблагодарила за его вклад" в укрепление обороноспособности народной республики. Теперь Пхеньян в "разы компенсирует упущенные" из-за диалога о национальном примирении с Южной Кореей возможности. Ее заявление привело Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Обеими руками приветствую то, что даже в Новый год президент Республики Корея Юн Сок Ёль заявил, что будет продолжать вносить "особый вклад" в стремительное укрепление военной мощи нашего государства", - сказала она.

Ким Ё Чжон указала на заявление Юн Сок Ёля о том, что Республика Корея и США завершат формирование усиленной системы расширенного сдерживания в первой половине 2024 года с целью противодействия ракетно-ядерной угрозе со стороны КНДР. Она пояснила, что это позволило Пхеньяну понять, кто есть враг, поскольку южнокорейская сторона определила власти КНДР и ее армию как "противника, которого нужно уничтожить".

Слова Сеула об объединении Корейского полуострова под эгидой "системы либеральной демократии" позволили населению народной республики открыть глаза и отказаться от иллюзорного "национального примирения" и "мирного объединения", подчеркнула Ким Ё Чжон.

"Появление "храброго президента", который не беспокоится о последствиях своих слов и поведения, дает нам прекрасную возможность", - заявила сестра Ким Чен Ына. По ее словам, "заслуга" президента Юн Сок Ёля "отнюдь не мала". "[Предыдущий президент Республики Корея] Мун Чжэ Ин был очень умный и хитрый человек", - отметила Ким Ё Чжон.

Она пояснила, что Мун Чжэ Ин посредством дипломатических уловок "опутал руки и создал ряд ограничений" для развития Вооруженных сил КНДР, направленного на сдерживание "США и их приспешников". "Приход к власти президента Юн Сок Ёля, чья "храбрость" граничит с невежеством, дает нам неповторимый шанс. Он дал нам возможность компенсировать все то, что было упущено при Мун Чжэ Ине, в десять, двадцать и более раз", - подчеркнула она.