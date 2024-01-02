"Исламский джихад": убийством в Бейруте Израиль пытается втянуть в войну весь регион

По убеждению группировки, таким образом власти еврейского государства "стремятся избежать военного провала в секторе Газа"

КАИР, 2 января. /ТАСС/. Убийством в столице Ливана одного из лидеров палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури израильские власти стремятся втянуть в войну весь Ближневосточный регион. С таким утверждением выступила палестинская радикальная группировка "Исламский джихад".

"Убийство в Бейруте [Салеха] аль-Арури и нескольких его соратников является попыткой [Израиля] расширить масштабы конфликта и втянуть в войну весь [Ближневосточный] регион", - говорится в заявлении группировки, опубликованном в ее Telegram-канале. По убеждению "Исламского джихада", таким образом израильские власти "стремятся избежать военного провала в секторе Газа и политического тупика, в котором уже оказалось правительство [Израиля]".

В заявлении утверждается, что за время военной операции в Газе израильским властям "так и не удалось навязать свои условия палестинскому народу, а силы сопротивления одерживают победу в военном и политическом отношении". "Исламский джихад" указал, что преступление, совершенное в Бейруте, "не останется безнаказанным, а сопротивление продолжится до окончания [израильской] оккупации".

Некоторое время назад источник в бюро движения ХАМАС в Бейруте сообщил ТАСС, что член руководства ХАМАС Салех аль-Арури погиб во время взрыва в Бейруте.