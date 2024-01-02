СМИ: ХАМАС уведомил посредников о необходимости прекращения любых контактов по заложникам

Сейчас, по сведениям телеканала Al-Arabiya, посредники, главным образом представители Египта и Катара, "прилагают максимум усилий, чтобы не допустить нового витка эскалации" после убийства в Бейруте члена руководства движения

КАИР, 2 января. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило посредникам, участвующим в контактах с израильской стороной, о необходимости прекращения любых переговоров об освобождении заложников или возможном перемирии в Газе после убийства в Бейруте члена руководства движения Салеха аль-Арури и нескольких его соратников. Об этом передал телеканал Al-Arabiya.

По его данным, ХАМАС уведомил посредников о "необходимости остановки любых контактов [с израильской стороной] о любом перемирии или переговоров об обмене заложников", находящихся в руках радикалов на территории сектора Газа. Как указывает телеканал, аль-Арури был одним их главных действующих лиц, которые представляли ХАМАС на встречах с посредниками, и "пытался добиться большего взаимопонимания при достижении возможного перемирия в Газе".

В настоящее время, по сведениям Al-Arabiya, посредники, главным образом представители Египта и Катара, "прилагают максимум усилий, чтобы не допустить нового витка эскалации после убийства в ливанской столице члена руководства ХАМАС".

Некоторое время назад источник в бюро движения ХАМАС в Бейруте сообщил ТАСС, что аль-Арури погиб во время взрыва в столице Ливана.

В последние дни в регионе обсуждается инициатива по обмену заложниками, посредниками в реализации которой выступают Египет и Катар. Как сообщал Al Hadath, предложения Каира и Дохи включали освобождение гражданских лиц, остающихся в заложниках в Газе, в обмен на определенное число содержащихся в израильских тюрьмах палестинцев, а также перемирие сроком на 20 дней. Как указывали источники телеканала, лидер движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар рассматривал возможность положительного ответа на египетско-катарскую инициативу.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.