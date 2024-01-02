В ХАМАС официально подтвердили гибель члена руководства организации

В заявлении, размещенном в Telegram-канале движения, сказано, что вместе с аль-Арури погибли два командира боевого крыла ХАМАС - "Бригад Иззэддина аль-Кассама"

БЕЙРУТ, 2 января. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС официально подтвердило гибель члена руководства организации Салеха аль-Арури в результате атаки израильских беспилотников на шиитский пригород Дахия Бейрута. В заявлении, размещенном в Telegram-канале движения, говорится, что вместе с аль-Арури погибли два командира боевого крыла ХАМАС - "Бригад Иззэддина аль-Кассама".

"Трусливые убийства лидеров нашего народа внутри и за пределами Палестины, совершенные оккупационным режимом [Израилем], не смогут сломить волю и стойкость бойцов его доблестного сопротивления", - говорится в тексте.

В заявлении подчеркивается, что "израильский враг не сможет достичь своих агрессивных целей в секторе Газа".

Как сообщил контролируемый движением ХАМАС телеканал Al-Aqsa, погибших командиров "Бригад Иззэддина аль-Кассама" звали Самир Эфенди и Аззам аль-Акра по прозвищу Абу Аммар, выбранному в честь Ясира Арафата, который использовал аналогичный подпольный псевдоним.

Ранее израильские БПЛА выпустили ракеты по штаб-квартире ХАМАС на юге Бейрута. В результате было разрушено два этажа здания. Вспыхнувший в помещениях пожар был потушен.

Аль-Арури считается одним из основателей боевого крыла ХАМАС и возглавлял его отряды на Западном берегу реки Иордан. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху угрожал расправиться с ним еще до эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем 7 октября. В 2017 году Аль-Арури был избран заместителем главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и стал "номером два" в радикальном движении.