Армия Израиля заявила, что находится в "очень высокой готовности" на всех фронтах

Официальный представитель ЦАХАЛ подчеркнул, что еврейское государство сосредоточено на борьбе с ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится в состоянии "очень высокой готовности" к любому развитию событий на всех фронтах. С таким заявлением выступил в ходе вечернего брифинга официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

"ЦАХАЛ находится на очень высоком уровне готовности на всех фронтах и в обороне, и в нападении. Мы находимся в состоянии очень высокой готовности к любому возможному сценарию на всех аренах", - сказал Хагари.

"Самое важное, что нужно сказать сегодня вечером, это то, что мы по-прежнему сосредоточены на борьбе с ХАМАС", - добавил представитель ЦАХАЛ, не упоминая напрямую убийство члена руководства палестинского радикального движения Салех аль-Арури в пригороде Бейрута.

Газета Yedioth Ahronoth отмечает, что Израиль официально не берет на себя ответственность за инцидент, в результате которого был убит аль-Арури.