СМИ: визит Блинкена в Израиль перенесли

По информации газеты The Times of Israel, перенос не связан с убийством в Ливане члена руководства ХАМАС Салеха аль-Арури

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Израиль с конца этой недели на начало следующей. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По информации издания, перенос сроков визита Блинкена в Израиль не связан с убийством в Ливане члена руководства ХАМАС Салеха аль-Арури.

В конце декабря 2023 года портал Axios со ссылкой на свои источники сообщил, что Блинкен намерен в конце первой недели января обсудить урегулирование ближневосточного конфликта на Западном берегу реки Иордан, а также в Израиле, Иордании, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре. По данным портала, Блинкен должен был прибыть в Израиль в пятницу, 5 января.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.