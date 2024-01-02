ВМС Британии сообщили об инциденте в Красном море у берегов Эритреи

Власти ведут расследование и рекомендуют судам сообщать о любой подозрительной деятельности

ЛОНДОН, 2 января. /ТАСС/. Инцидент, связанный с безопасностью судоходства, произошел примерно в 61 км к востоку от порта Асэб в Эритрее. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

"UKMTO получил информацию об инциденте в 33 морских милях (около 61,11 км - прим. ТАСС) к западу от Асэба, Эритрея. Власти ведут расследование. Судам рекомендуется следовать с осторожностью и докладывать UKMTO о любой подозрительной деятельности", - говорится в заявлении на странице центра в соцсети X (ранее Twitter).

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября несколько коммерческих и военных судов в Красном море подверглись атакам с подконтрольной хуситам территории.

В ответ на действия "Ансар Аллах" власти Соединенных Штатов объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. В число участников операции должны войти Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.