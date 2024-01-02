Постпред Франции заявил, что СБ ООН должен требовать прекращения огня в Газе

Совету Безопасности Организации Объединенных Наций необходимо решать первопричины палестино-израильского конфликта, добавил Николя де Ривьер

ООН, 3 января. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН должен требовать прекращения огня в секторе Газа и решать первопричины палестино-израильского конфликта. Об этом заявил во вторник постоянный представитель Франции при всемирной организации Николя де Ривьер на пресс-конференции, посвященной переходу в январе председательства в СБ ООН к этой стране.

"Конечно, работа над обеспечением гуманитарного доступа и над гуманитарной помощью - это работа с симптомами. <...> Думаю, Совету Безопасности нужно сместить фокус внимания на первопричины [конфликта] и в краткосрочной перспективе требовать устойчивого прекращения огня", - сказал он.

"Мы должны защищать мирных жителей. В Газе 2 млн мирных граждан. Это не 2 млн террористов. Нет, это дети, пожилые люди, женщины", - добавил дипломат.

Постпред Франции убежден, что контрольно-пропускных пунктов "Рафах" и "Керем-Шалом" недостаточно для предоставления газовитянам необходимой гуманитарной помощи. Одним из способов решения этой проблемы может стать морской коридор для поставок из Кипра в сектор Газа, считает Николя де Ривьер.

​​​​​Совет Безопасности ООН планирует провести 23 января заседание высокого уровня, посвященное палестинскому вопросу, заявил Николя де Ривьер. "23 января пройдет встреча [СБ ООН] высокого уровня, в центре внимания которой будет палестинский вопрос, а также ситуация в регионе", - сказал он.

Дипломат добавил, что рассчитывает на участие в предстоящем заседании некоторых министров, в том числе из ближневосточных стран.