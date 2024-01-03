2 января, 21:33
Палестино-израильский конфликт

NYT: США подтвердили ответственность Израиля за удар по пригороду Бейрута

AP Photo/ Hussein Malla
© AP Photo/ Hussein Malla

Удар "вероятно, стал первым из многих секретных атак", которые еврейское государство будет проводить в отношении официальных лиц ХАМАС, пишет газета со ссылкой на источники

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Израиль несет ответственность за удар по пригороду Бейрута, в результате которого был убит член руководства палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных должностных лиц американской администрации.

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По ее сведениям, один из чиновников указал, что удар "вероятно, стал первым из многих секретных атак, которые Израиль будет проводить в отношении официальных лиц ХАМАС".

Ранее ХАМАС официально подтвердило гибель аль-Арури в результате атаки израильских беспилотников на шиитский пригород Дахия Бейрута. Вместе с аль-Арури погибли два командира боевого крыла ХАМАС - "Бригад Иззэддина аль-Кассама". Аль-Арури считался одним из основателей боевого крыла ХАМАС и возглавлял его отряды на Западном берегу реки Иордан. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху угрожал расправиться с ним еще до эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем 7 октября. В 2017 году Аль-Арури был избран заместителем главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и до последнего времени считался "номером два" в радикальном движении. 

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