NYT: США подтвердили ответственность Израиля за удар по пригороду Бейрута

Удар "вероятно, стал первым из многих секретных атак", которые еврейское государство будет проводить в отношении официальных лиц ХАМАС, пишет газета со ссылкой на источники

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Израиль несет ответственность за удар по пригороду Бейрута, в результате которого был убит член руководства палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных должностных лиц американской администрации.

По ее сведениям, один из чиновников указал, что удар "вероятно, стал первым из многих секретных атак, которые Израиль будет проводить в отношении официальных лиц ХАМАС".

Ранее ХАМАС официально подтвердило гибель аль-Арури в результате атаки израильских беспилотников на шиитский пригород Дахия Бейрута. Вместе с аль-Арури погибли два командира боевого крыла ХАМАС - "Бригад Иззэддина аль-Кассама". Аль-Арури считался одним из основателей боевого крыла ХАМАС и возглавлял его отряды на Западном берегу реки Иордан. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху угрожал расправиться с ним еще до эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем 7 октября. В 2017 году Аль-Арури был избран заместителем главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и до последнего времени считался "номером два" в радикальном движении.