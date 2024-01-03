Правящая партия Сербии поблагодарила Вучича после победы на выборах

В партии пообещали "бороться еще упорнее, чтобы ускорить экономический прогресс" страны

БЕЛГРАД, 3 января. /ТАСС/. Победа коалиции "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" на внеочередных парламентских выборах в Сербии достигнута благодаря поддержке президента республики Александара Вучича и граждан страны. Об этом говорится в опубликованном заявлении Сербской прогрессивной партии (СПП).

"Сербская прогрессивная партия благодарит за огромную поддержку и помощь президента Республики Сербия Александара Вучича и народ Сербии, который является нашей силой. Мы продолжим бороться еще упорнее, чтобы ускорить экономический прогресс Сербии, повысить уровень жизни граждан и сохранить самостоятельность и независимость государства, потому что Сербия не должна останавливаться!" - говорится в опубликованном заявлении партии.

СПП также подчеркнула, что на всех восьми избирательных участках, где 2 января состоялась повторная процедура голосования, правящая коалиция победила "с убедительным перевесом".

Коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" одержала победу на парламентских выборах в Сербии с результатом 46,75% после обработки 100% бюллетеней. Итоговые результаты опубликованы Республиканской избирательной комиссии (РИК) после подсчета голосов на восьми избирательных участках, где 2 января состоялась повторная процедура голосования.

Согласно данным избиркома, после обработки бюллетеней на всех 8 273 избирательных участках коалиция получает 1 783 701 голос, или 46,75%. Далее идет оппозиционный блок "Сербия против насилия" с результатом 23,66% (902 450 голосов). Третье место занимает коалиция "Ивица Дачич - премьер Сербии" с результатом 6,55% (249 916 голосов). В состав парламента также проходит коалиция "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" с 5,02% (191 431 голос) и блок "Мы - голос из народа - профессор, доктор Бранимир Несторович", который получил 4,69% (178 830 голосов). Явка составила 58,77%.