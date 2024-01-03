В США сенатору Менендесу предъявили обвинения в работе на Катар

Сенатор принимал в качестве взяток ценные вещи, деньги, билеты на этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" и часы стоимостью от $10 тыс. до $24 тыс., говорится в документах суда Южного округа штата Нью-Йорк

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Сенатору от штата Нью-Джерси Роберту Менендесу, которого обвиняют в коррупции и работе на Египет незарегистрированным иноагентом, предъявили дополнительные обвинения в получении взяток и работе на Катар.

Как следует из документов, опубликованных во вторник в базе суда Южного округа штата Нью-Йорк, сенатор принимал в качестве взяток ценные вещи, деньги, билеты на этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" и часы стоимостью от $10 тыс. до $24 тыс. через бизнесмена из штата Нью-Джерси, который был заинтересован в получении многомиллионных инвестиций от компании, связанной с катарским правительством. Для этого Менендес должен был "в том числе совершать действия, идущие на пользу правительства Катара".

В сентябре 2023 года против сенатора были выдвинуты обвинения в том, что он и его супруга были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из штата Нью-Джерси и получили сотни тысяч долларов в качестве взяток. Сенатор получал наличные деньги, золотые слитки, дорогие автомобили и прочие ценные вещи. Позднее Минюст США выдвинул дополнительное обвинение в отношении Менендеса, вменив ему работу на Египет незарегистрированным иноагентом.

По версии прокуратуры, Менендес предоставлял чувствительную правительственную информацию и оказывал давление на сотрудников Министерства сельского хозяйства США, действуя в интересах Египта. В частности, он мог влиять на решения исполнительной власти, касающиеся военных продаж и помощи Египту.

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