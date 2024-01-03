Токаев опроверг планы провести референдум по конституции

Кроме того, президент Казахстана заявил, что положение об однократном президентском сроке в конституции неизменно

АСТАНА, 3 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опроверг слухи о планах провести конституционный референдум и в 2026 году вновь принять участие в президентских выборах.

"Это дезинформация. Убежден, произвольное внесение изменений в конституцию, тем более по такому фундаментальному вопросу, уже невозможно. Конституционная реформа была осуществлена не для того, чтобы вносить произвольные изменения в основной закон", - сказал глава государства в интервью, опубликованном в газете Egemen Qazaqstan.

По его словам, положение об однократном президентском сроке в конституции неизменно. "Эта норма является такой же незыблемой, как и нормы о независимости, унитарности, территориальной целостности и форме правления нашего государства", - отметил он.

Лидер страны пояснил, что идею однократного семилетнего президентского срока он высказывал в закрытых дискуссиях еще 15 лет назад. "Тогда это предложение не поддержали. После избрания президентом взвешивал все "за" и "против", много размышлял, как можно воплотить эту идею на практике. В 2022 году было реализовано несколько важных конституционных изменений, направленных на ликвидацию суперпрезидентских полномочий. И тогда же мною была предложена идея однократного семилетнего срока. Эта инициатива получила всенародную поддержку. Этим все сказано", - подчеркнул глава государства.

5 июня 2022 года в Казахстане прошел референдум по внесению изменений в конституцию, которые поддержали более 77% граждан. В соответствии с поправками сократились полномочия главы государства, значительно усилилась роль парламента и местных представительных органов, системно укрепилась правозащитная сфера, был воссоздан Конституционный суд, окончательно отменена смертная казнь и исключены положения о статусе первого президента Нурсултана Назарбаева.

В 2019 году Назарбаев заявил об отставке, указав на необходимость прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат преобразования в республике. В соответствии с конституцией полномочия главы государства были тогда возложены на Токаева как председателя верхней палаты парламента. В июне того же года Токаев одержал победу на президентских выборах. В ноябре 2022 года на внеочередных выборах он был вновь избран президентом Казахстана на однократный семилетний срок.