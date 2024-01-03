СМИ: в Аргентине задержали трех человек, подозреваемых в подготовке теракта

Газета La Nacion передает, что подозреваемые - лица сирийского и ливанского происхождения, однако у них обнаружили паспорта Колумбии и Венесуэлы

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 января. /ТАСС/. Аргентинская полиция задержала трех человек, подозреваемых в связях с террористами и подготовке теракта. Об этом сообщила газета La Nacion.

Подозреваемые - лица сирийского и ливанского происхождения, однако у них были обнаружены паспорта Колумбии и Венесуэлы. Правоохранительные органы подозревают, что они прибыли в Аргентину для организации теракта.

По данным La Nacion, в рамках расследования было установлено, что один из подозреваемых должен был получить посылку из Йемена весом 35 кг. Информации о ее содержании не приводится.

Задержание совпало с проходящими в эти дни в Буэнос-Айресе спортивными соревнованиями, в которых принимают участие представители еврейской общины из разных стран.