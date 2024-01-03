Al Jazeera: армия Израиля проводит рейды на Западном берегу реки Иордан

По данным телеканала, скопление военных еврейского государства отмечено в городе Тулькарем

ДУБАЙ, 3 января. /ТАСС/. Израильские военные проводят рейды в нескольких городах на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, скопление армейских сил отмечено в городе Тулькарем. Солдаты окружают район, где находится лагерь беженцев Нур-Шамс. Туда направляется военная техника и бульдозеры, которые по пути разрушают инфраструктуру и дороги, ведущие к лагерю.

Кроме того, сообщается об ожесточенных столкновениях в Наблусе. Телевидение показывает кадры с размещенными на крышах зданий снайперами.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наземную военную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.