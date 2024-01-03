Токаев оценил влияние президентских выборов в России на глобальную повестку

Казахстанский лидер обратил внимание, что РФ играет исключительно важную роль в мировой политике, а также обладает статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН

АСТАНА, 3 января. /ТАСС/. Предстоящие в марте президентские выборы в России представляют для Казахстана особый интерес ввиду высокого уровня взаимоотношений между Астаной и Москвой. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью, опубликованном в газете Egemen Qazaqstan.

"В плане выборов нынешний год станет знаковым для многих государств. Помимо России, избирательные кампании пройдут в США, Азербайджане, Великобритании, Индии и других странах, состоятся выборы и в Европарламент. Конечно, мы будем внимательно следить за этими электоральными процессами. Президентские выборы в России, безусловно, представляют для нас особый интерес ввиду высокого уровня взаимоотношений между Астаной и Москвой", - пояснил он.

Токаев обратил внимание, что Россия играет исключительно важную роль в мировой политике и обладает статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН. "Президент России Владимир Путин - это лидер, который своими словами и действиями, по сути, формирует глобальную повестку дня. С мнением России во всем мире считаются, без участия этого государства ни одна мировая проблема не решается, и это факт. Поэтому президентские выборы в такой стране, как Россия, будут иметь большое международное значение и привлекут внимание большинства стран мира", - считает президент Казахстана.

В этой связи глава государства напомнил, что Россия является основным стратегическим партнером и союзником Казахстана. "За прошедшие 30 лет мы выстроили внушительную архитектуру межгосударственных отношений, включающую в себя свыше 300 договоров и соглашений. Механизмы двустороннего сотрудничества действуют практически во всех сферах. Интенсивно развивается политический диалог на высшем уровне. Мы взаимодействуем в рамках многосторонних структур, а также в вопросах обеспечения региональной стабильности и международной безопасности", - отметил Токаев.

По его словам, одним из ключевых событий в обширной двусторонней повестке прошлого года стал официальный визит Путина в Казахстан. "В ходе переговоров мы подтвердили неизменно дружественный характер отношений стратегического партнерства между нашими государствами. Россия является одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана. Товарооборот между двумя странами за 10 месяцев 2023 года составил $21,4 млрд. И это не удивительно, ведь между нами - самая протяженная в мире непрерывная сухопутная граница", - указал казахстанский лидер.

Токаев также подчеркнул, что традиционно особое внимание уделяется расширению культурно-гуманитарных связей и научно-образовательных контактов. "К слову, в этом году исполняется 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Этот юбилей значим не только для России, но и для Казахстана. Потому что Пушкин, как и наш великий Абай, является одним из главных символов дружбы и культурного взаимодействия двух народов", - пояснил он.