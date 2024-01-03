Хуситы выпустили две ракеты в сторону Красного моря 2 января

Коммерческие суда при этом поражены не были, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" выпустили 2 января две баллистические ракеты в сторону южной части Красного моря, коммерческие суда при этом поражены не были. Об этом во вторник сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"2 января примерно в 21:30 по времени Саны (совпадает с московским - прим. ТАСС) поддерживаемые Ираном хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты с контролируемой хуситами части Йемена в сторону южной части Красного моря", - говорится в сообщении командования, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).

Отмечается, что ни одному коммерческому судну не был нанесен ущерб.

По подсчетам командования, эта атака стала 24-й с 19 ноября.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов. В число ее участников должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.