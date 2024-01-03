В Дарданеллах приостановили судоходство из-за тумана

Пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море с Мраморным морем и через Босфор с Черным

СТАМБУЛ, 3 января. /ТАСС/. Движение судов в проливе Дарданеллы приостановлено в одну сторону из-за сильного тумана. Об этом сообщило управление контроля навигации в проливе.

"Судоходство в Дарданеллах временно прекращено с 06:40 местного времени (совпадает с мск - прим. ТАСС) с юга на север из-за сильного тумана и ухудшения видимости. Капитаны судов, которые планируют войти в пролив, предупреждены по рации о временном закрытии навигации", - говорится в сообщении.

Пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море с Мраморным морем и через Босфор с Черным.