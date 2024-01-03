В Турции задержали 56 человек, объявленных в розыск 18 странами

Глава МВД республики Али Ерликая сообщил, что задержанные подозреваются в участии в организованных преступных группировках, контрабанде наркотиков, отмывании денег, нападениях

СТАМБУЛ, 3 января. /ТАСС/. Полиция Турции задержала 56 представителей криминального мира, которые объявлены в розыск по линии Интерпола 18 странами, в том числе Россией. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая на своей странице в X (ранее Twitter).

Операции были проведены утром 3 января в 11 городах, в том числе в Стамбуле и Анталье. "Задержанные были объявлены в розыск, в том числе экстренный, по линии Интерпола по запросу властей 18 стран за участие в организованных преступных группировках, контрабанду наркотиков, отмывание денег, нападения, грабежи, мошенничество и другие преступные деяния", - отметил министр.

По его словам, задержанные доставлены в территориальные подразделения полиции, проводятся необходимые процессуальные действия

Глава МВД Турции ежедневно информирует об операциях, проведенных местной полицией, в том числе против международных преступных группировок.