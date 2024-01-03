Бывший глава Минздрава Вьетнама предстал перед судом по обвинению в коррупции

Его подозревают в получении взятки в размере 51 млрд донгов

ХАНОЙ, 3 января. /ТАСС/. Народный суд Ханоя приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного акционерного общества "Вьет А", обвиняемого в нарушениях и мошенничестве в особо крупных размерах при производстве и поставках медицинским учреждениям тест-наборов для COVID-19. В число 38 человек, представших перед правосудием, вошли бывший министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг и экс-мэр вьетнамской столицы Чу Нгок Ань.

Экс-главе Минздрава предъявлено обвинение в получении взятки в размере 51 млрд донгов (около $2,25 млн), а бывшему председателю Народного комитета (мэру) Ханоя вменяется в вину причинение государству убытков в размере почти 19 млрд донгов ($800 тыс.). Помимо них, в число обвиняемых вошли бывшие ответственные сотрудники министерств здравоохранения, науки и технологий, канцелярии правительства, департаментов здравоохранения и центров по контролю и профилактике заболеваний провинций Бакзянг, Биньзыонг, Нгеан и Хайзыонг. Следствием доказана причастность всех обвиняемых к преступлениям по статьям "Нарушение правил проведения торгов, повлекшее тяжкие последствия", "Злоупотребление служебным положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей", "Дача взятки" и "Получение взятки". Судебный процесс продлится 20 дней.

Ранее Центральный комитет правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) принял решение об исключении Нгуен Тхань Лонга и Чу Нгок Аня из партийных рядов. Исключение из партии - высшая мера административного наказания, применяемая во Вьетнаме к официальным лицам.