Более 800 тыс. жителей Евросоюза посетили Белоруссию без виз

Президент Белоруссии Александр Лукашенко до этого поддержал предложение МИД республики о продлении упрощенного визового режима для жителей трех стран ЕС до конца 2024 года

МИНСК, 3 января. /ТАСС/. Более 800 тыс. жителей Латвии, Литвы и Польши воспользовались правом безвизового въезда в Белоруссию с 2022 года. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете республики.

"С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 803 623 иностранца: 497 131 гражданин Литвы, 185 332 гражданина и 56 241 негражданин Латвии, а также 64 919 граждан Польши", - говорится в сообщении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце декабря 2023 года поддержал предложение МИД республики о продлении упрощенного визового режима для жителей трех стран ЕС до конца 2024 года. Первоначально такой порядок въезда вводился для жителей Литвы и Латвии на период с 15 апреля по 15 мая 2022 года. Затем он был продлен для жителей этих стран и введен для Польши. В Минске рассчитывают, что этот шаг позволит гражданам соседних государств составить объективное представление о современной Белоруссии, ее политике и экономике, ближе познакомиться с культурой народа.