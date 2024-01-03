Разыскиваемый Киевом экс-генерал СБУ вышел из сербской тюрьмы

Официально дело о госизмене против бывшего сотрудника СБУ не заведено

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Бывший генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Наумов, объявленный на Украине в розыск, вышел из тюрьмы в Сербии, где отбывал наказание за отмывание средств. Об этом сообщила украинская служба вещательной корпорации Би-би-си со ссылкой на суд города Ниш.

Издание информирует, что Наумов вышел на свободу еще в начале декабря прошлого года, у него изъяли документы и запретили покидать территорию Сербии. "Ему не позволено покидать страну, пока не завершится процесс апелляции", - сообщили в суде.

Адвокаты Наумова безрезультатно подали жалобу на запрет на выезд из Сербии, мотивируя это наличием угрозы жизни клиента. Как отметил адвокат Александр Овчинников, ранее суд при рассмотрении запроса об экстрадиции признал наличие такой угрозы.

Летом 2022 года экс-генерал СБУ был задержан в Сербии с незадекларированными наличными - около 600 тыс. евро и $120 тыс. Против него было заведено дело об отмывании средств. Тем временем на Украине имя Наумова стали связывать с делом о государственной измене. В марте 2022 года это обвинение озвучил президент Владимир Зеленский, лишив его звания бригадного генерала.

Официально дело о госизмене против бывшего сотрудника СБУ не заведено. При этом Украина требует выдачи экс-генерала по обвинению в семи различных преступлениях, в основном экономических. На родине его ждет наказание в виде минимум 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Белград отказался выдавать Наумова именно из-за расследования украинскими правоохранителями возможной госизмены.