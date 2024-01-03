В Киеве получила повреждения фабрика по выпуску обмундирования для ВСУ

В частности повреждены производственные мощности и склады М-ТАС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Фабрика по изготовлению обмундирования для Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждена в результате взрывов в Киеве 2 февраля. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"Повреждены производственные мощности и склады М-ТАС", - говорится в сообщении, размещенном на странице фабрики в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

М-ТАС - украинский производитель тактического снаряжения, одежды и обуви. Компания основана в 2014 году.

Ночью и утром 2 января в Киеве произошла серия взрывов. В некоторых районах было отключено электроснабжение и приостановлена подача воды, отмечались также перебои в работе интернета.