Боррель заявил, что Израиль и Палестина не смогут достичь соглашения без помощи извне

Глава дипломатии Евросоюза отметил, что "если эта трагедия не закончится скоро, весь Ближний Восток может оказаться в огне"

БРЮССЕЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Международное сообщество должно найти выход из конфликта в Ближневосточном регионе, потому что Израиль и Палестина никогда не смогут достичь соглашения. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая в Лиссабоне.

"Я считаю, что за эти 30 лет мы поняли, что решение [конфликта между Израилем и Палестиной] должно быть навязано извне, потому что обе стороны никогда не смогут достичь соглашения", - сказал Боррель. Его речь транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

Боррель также предупредил, что "если эта трагедия не закончится скоро, весь Ближний Восток может оказаться в огне".