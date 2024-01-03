Эксперт заявил, что в Молдавии используют референдум о входе в ЕС для выборов президента

Бывший посол республики в РФ Анатолий Цэрану сообщил, что для придания большей легитимности референдуму эта инициатива должна была исходить от проевропейских партий или от населения.

КИШИНЕВ, 3 января. /ТАСС/. Власти Молдавии совместили референдум о вступлении в ЕС с президентскими выборами, чтобы использовать популярность идеи европейской интеграции для поддержки президента Майи Санду. Такое мнение выразил бывший посол республики в РФ Анатолий Цэрану на публичных дебатах в Кишиневе.

"Тот факт, что идея референдума была выдвинута одновременно с согласием президента Майи Санду баллотироваться на второй срок, вызывает ощущение, что эта инициатива была согласована с электоральными интересами президента и правящей партии <...>. По замыслу автора этой инициативы, референдум призван принести дополнительную электоральную пользу Санду и ПДС (Партия действия и солидарности - прим. ТАСС) на президентских выборах. Это политическое решение, принятое политическими деятелями, которые преследуют свои интересы и берут на себя соответствующие риски", - сказал Цэрану, напомнив о прецеденте с Brexit.

"Правительство [премьер-министра Великобритании Дэвида] Кэмерона твердо верило, что имеет массовую поддержку в обществе и победит на следующих выборах. И оно попыталось экстраполировать свое электоральное превосходство на идею Brexit, которая была пограничной. Что случилось? Инверсия. Идея Brexit свергла правительство Кэмерона. Есть ли такой риск в нашем случае? ПДС находится в свободном падении - электоральная поддержка снижается. То же самое относится и к Санду, хотя снижение ее электоральной поддержки происходит гораздо медленнее, чем у ПДС", - подчеркнул Цэрану. Он высказал мнение, что для придания большей легитимности референдуму эта инициатива должна была исходить от проевропейских партий или от населения.

В конце прошлого года Санду заявила о намерении баллотироваться на второй президентский срок и предложила парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления Молдавии в ЕС. Парламент, который контролирует правящая партия, проголосовал за внесение в избирательный кодекс изменений, которые позволяют проводить республиканский референдум в день парламентских и президентских выборов.

Результаты опросов общественного мнения свидетельствуют о падении популярности Санду и ПДС на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции, которые проходят с лета 2022 года. В этой ситуации президент заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. В Молдавии были арестованы десятки активистов разных партий, приостановлено вещание телеканалов, предоставлявших эфир оппозиции, заблокированы десятки информационных порталов. По итогам выборов в местные органы власти в ноябре прошлого года ПДС потеряла почти треть избирателей, голосовавших за нее в 2021 году.