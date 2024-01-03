Полиция перекрыла улицу в центре Праги из-за подозрительного предмета

Из ближайших домов эвакуируют людей

ПРАГА, 3 января. /ТАСС/. Полиция проводит частичную эвакуацию на Парижской улице в центре Праги из-за подозрительного предмета.

"Сейчас частично закрыта [для пешеходов и автотранспорта] Парижская улица. Причина - находка оставленного ручного багажа перед одним из магазинов. Ждем приезда пиротехника со специально обученной [для поиска взрывчатки] собакой. Проходит эвакуация [граждан] из находящихся вблизи от этого места домов", - проинформировала полиция в Х (ранее Twitter).

Позже стало известно, что полиция не обнаружила взрывного устройства или иной угрозы после обследования подозрительного предмета.

На Парижской улице располагаются многочисленные бутики. Она находится в нескольких минутах ходьбы от главного здания философского факультета Карлова университета, где 21 декабря 2023 года жертвами стрельбы стали 14 человек.